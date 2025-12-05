Rimini pronta ad ospitare il raduno dell' Associazione nazionale carabinieri

Riminitoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La città di Rimini si prepara ad accogliere il XXVI Raduno Nazionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri, in programma dal 15 al 17 maggio 2026. Tre giornate intense che vedranno la partecipazione di circa 70.000 soci provenienti dalle 1.700 Sezioni ANC, dai Nuclei di Protezione Civile e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

rimini pronta ospitare radunoRimini: dal 15 al 17 maggio 2026 arriva il XXVI Raduno Nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri - La città di Rimini si prepara ad accogliere il XXVI Raduno Nazionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri, in programma dal 15 al 17 maggio 2026. Come scrive chiamamicitta.it

rimini pronta ospitare radunoParacadutisti, fanfare e la grande sfilata: a Rimini il Raduno Nazionale Associazione Carabinieri - Dal 15 al 17 maggio 2026 Rimini ospita il Raduno Nazionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri ... Scrive altarimini.it

Cerca Video su questo argomento: Rimini Pronta Ospitare Raduno