Asl di Frosinone il dr Mauro Vicano va in pensione | una carriera al servizio della sanità pubblica

L’Asl di Frosinone perde uno dei suoi pilastri storici. Il dottor Mauro Vicano si prepara a lasciare il suo incarico, dopo una lunga carriera al servizio della sanità pubblica. Ha dedicato anni a migliorare il sistema sanitario locale, rafforzando le strutture e tutelando la salute dei cittadini. Ora, con la pensione ormai vicina, si chiude un capitolo importante per l’azienda sanitaria della provincia.

Dal governo dei servizi territoriali alla guida strategica dell’Azienda sanitaria: il pensionamento di un professionista che ha segnato un’epoca L’ASL di Frosinone saluta uno dei suoi pilastri storici: il dr. Mauro Vicano raggiunge il traguardo della pensione, chiudendo un percorso professionale lungo e prestigioso, interamente dedicato alla tutela della salute pubblica e al rafforzamento del sistema sanitario territoriale. Direttore della UOC Igiene degli Alimenti e Nutrizione, il dr. Vicano ha ricoperto nel corso degli anni numerosi incarichi di grande responsabilità, dimostrando competenza, visione e profondo senso delle istituzioni.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

