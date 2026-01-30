Il dr Mario Limodio va in pensione | un medico al servizio degli ultimi

Il dottor Mario Limodio, medico di lungo corso, lascia il suo incarico dopo anni di servizio. Con un sorriso e qualche sorriso tra le mani, ha deciso di andare in pensione. Durante la pandemia, aveva più volte ribadito che l’unico modo per fermare il virus era fermarsi tutti. Ora, con questa decisione, termina una lunga carriera dedicata agli ultimi e alle persone più fragili.

Durante l'emergenza Covid-19 è stato uno dei punti di riferimento dell'Azienda, medico instancabile per pazienti e colleghi "Questa pandemia si ferma se tutti si fermano. Non esiste un altro modo". Così parlava, nel 2020, il dr. Mario Limodio, con la lucidità di chi conosceva bene virus ed epidemie, forte di un'esperienza clinica maturata sul campo. Da domani, il medico infettivologo e tropicalista andrà in pensione, dopo una lunga carriera nella ASL di Frosinone. Negli ultimi anni ha diretto la UOSD Servizi Sanitari Integrati: immigrati, medicina di genere e contrasto alla povertà, dopo una lunga esperienza nella UOC Malattie Infettive e Tropicali.

