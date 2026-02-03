Askatasuna Piantedosi in diretta alla Camera | Dinamiche di squadrismo e terrorismo anche pacifici coprivano i violenti

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha parlato questa mattina in Aula a Montecitorio. Ha spiegato come anche i partecipanti pacifici al corteo pro Askatasuna si siano coperti con i violenti durante gli scontri di Torino. Piantedosi ha descritto le dinamiche di uno squadrismo che si mescola con il terrorismo. La sua informativa ha chiarito come le forze dell’ordine abbiano affrontato le violenze, mentre si cercano i responsabili. La tensione resta alta tra chi chiede chiarezza e chi teme che la situazione possa degenerare ulteriormente

