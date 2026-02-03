Scontri Torino l’informativa di Piantedosi in diretta | Dinamiche da squadrismo e terrorismo anche i pacifici coprivano i violenti

Questa mattina a Torino si sono verificati scontri tra manifestanti durante un corteo pro Askatasuna. Il ministro dell’Interno Piantedosi ha descritto le dinamiche come da squadrismo e terrorismo, sottolineando che anche alcuni pacifici partecipanti erano coinvolti nel coprire i violenti. La tensione resta alta e le forze dell’ordine continuano a indagare sugli episodi.

