Askatasuna Piantedosi difende la polizia | Evitati danni ben più gravi

Il ministro Piantedosi difende le forze dell’ordine dopo le proteste di Askatasuna. Spiega che l’invio di circa 1.000 agenti e le misure di controllo sul territorio sono servite a prevenire danni peggiori. La polizia ha monitorato aeroporti, stazioni e frontiere, cercando di intercettare eventuali soggetti a rischio. Piantedosi sottolinea che queste azioni sono state decisive per evitare conseguenze più gravi.

"Il Ministero dell'Interno aveva disposto l'invio di una rilevante aliquota di rinforzo – circa 1.000 unità dei Reparti delle Forze di Polizia – e, nello stesso tempo, sono state disposte attente misure di controllo del territorio e monitoraggio delle stazioni ferroviarie, dell'aeroporto, dei caselli autostradali e dei valichi di frontiera proprio per intercettare, con il supporto delle attività informative delle Autorità di Polizia dei luoghi di partenza, l'arrivo di soggetti noti per precedenti specifici. Questo grande lavoro svolto ha evitato che si verificassero danni ben più gravi che erano nei programmi dei manifestanti, riducendo, altresì, il fronte degli aggressori violenti".

