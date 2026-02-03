Askatasuna Piantedosi alla Camera | Il corteo era una resa dei conti con lo Stato – La diretta

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha parlato alla Camera dopo gli scontri a Torino di sabato scorso. Piantedosi ha definito il corteo come una “resa dei conti con lo Stato”. La sua dichiarazione arriva in un momento di tensione, mentre si cercano responsabilità e si valutano le eventuali misure da adottare. La situazione resta calda e le autorità sono al lavoro per fare chiarezza sui fatti.

Comunicazioni alla Camera del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dopo gli scontri avvenuti a Torino sabato 31 gennaio. Nel capoluogo piemontese, in seguito al corteo organizzato in solidarietà del centro sociale Askatasuna, è partita una guerriglia tra manifestanti e forze dell’ordine. Il governo Meloni e le opposizioni hanno condannato l’accaduto e l’esecutivo spinge ancor di più per un nuovo pacchetto sicurezza. Tra le norme più a cuore ci sono la stretta sui coltelli, la riforma delle polizie locali, il fermo preventivo delle persone sospette, lo sgombero di tutte le case occupate, il rafforzamento del teser, l’ incremento dei militari impegnati nell’operazione strade sicure e la cauzione da chiedere a chi organizza manifestazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha spiegato in Parlamento che il corteo di Torino di sabato scorso non era solo una manifestazione, ma una “resa dei conti con lo Stato”.

