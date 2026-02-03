Scontri a Torino l’informativa di Piantedosi | Il grande lavoro svolto ha evitato danni ben più gravi

Questa mattina a Torino si sono verificati scontri tra gruppi di persone. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente, e il ministro Piantedosi ha commentato dicendo che il lavoro svolto ha evitato conseguenze molto peggiori. La situazione si è risolta senza gravi incidenti, ma resta alta l’attenzione sulla sicurezza in città.

Slitta l'informativa al Senato del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sui fatti di Torino, che secondo le previsioni avrebbe dovuto tenersi oggi alle 16. La stessa informativa è invece al momento in corso alla Camera. A Palazzo Madama – a quanto si apprende da fonti parlamentari – sarà la riunione dei capigruppo a decidere il da farsi: l'ipotesi più accreditata è che l'intervento del ministro venga ricalendarizzato nei prossimi giorni, forse già domani, come comunicazioni o non più come informativa, rendendo possibile il voto sulle risoluzioni da parte dei gruppi parlamentari. Il "grande lavoro svolto ha evitato che si verificassero danni ben più gravi che erano nei programmi dei manifestanti, riducendo, altresì, il fronte degli aggressori violenti". Scontri Torino, l'informativa di Piantedosi in diretta: giovedì il decreto Sicurezza Questa mattina, in Aula a Montecitorio, il ministro Piantedosi ha aggiornato i parlamentari sugli scontri di Torino durante il corteo pro Askatasuna. Sicurezza: informativa del ministro Piantedosi alla Camera sugli scontri di Torino Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha aggiornato oggi i deputati sugli scontri avvenuti a Torino durante il corteo per il centro sociale Askatasuna. Argomenti discussi: Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; Askatasuna in corteo: Siamo in 50 mila. Poi partono gli scontri; Scontri Torino, uno degli arrestati: Inorridito da aggressione ad agente; Guerriglia a Torino, la polizia ferma alcuni ragazzi. L'informativa di Piantedosi alla Camera sugli scontri di Torino. Il ministro dell'Interno parlerà alla Camera dei violenti scontri di sabato scorso durante la manifestazione pro Askatasuna, che ha lasciato diversi agenti feriti e parte della città devastata. Scontri a Torino, l'informativa del ministro Piantedosi alla Camera: Il ministro dell'Interno riferisce in Parlamento sui recenti scontri avvenuti a Torino. Informativa urgente del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sugli scontri avvenuti a Torino durante il corteo pro Askatasuna. Gli scontri di sabato a Torino alla manifestazione per Askatasuna. La Polizia analizza le immagini del corteo per individuare i responsabili delle violenze. Oggi alla Camera l'informativa del ministro dell'interno Piantedosi.

