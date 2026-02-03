Askatasuna Piantedosi alla Camera | Il corteo è stato una resa dei conti con lo Stato democratico

La discussione alla Camera si è accesa dopo il corteo per chiedere lo sgombero di Askatasuna. Piantedosi ha dichiarato che l’evento è stato una vera e propria resa dei conti con lo Stato democratico, sostenendo che la violenza era premeditata e voluta. La polizia ha dovuto intervenire per gestire la situazione, mentre le polemiche continuano a crescere.

Il corteo per lo sgombero di Askatasuna ha reso urgente l'informativa di Piantedosi alla Camera. Secondo le sue dichiarazioni, la violenza del corteo sarebbe stato preannunciata e voluta come "resa dei conti con lo Stato democratico". Quando il dissenso si trasforma in violenza organizzata occorre una condanna unanime Quella che doveva essere una manifestazione pacifica contro lo sgombero dello storico centro sociale di Askatasuna si è trasformata, sabato scorso a Torino, in un corpo a corpo violento tra manifestanti e forze dell’ordine. Le immagini cruente degli scontri hanno attraversato il Paese alimentando un clima di tensione e incredulità. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Askatasuna, Piantedosi alla Camera: “Il corteo è stato una resa dei conti con lo Stato democratico” Approfondimenti su Askatasuna Piantedosi Askatasuna, Piantedosi alla Camera: “Il corteo era una resa dei conti con lo Stato” – La diretta Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha parlato alla Camera dopo gli scontri a Torino di sabato scorso. Askatasuna, Piantedosi: "Corteo era 'resa dei conti' con Stato democratico" Sabato a Torino si è tenuto un corteo che il ministro Piantedosi ha definito una “resa dei conti” con lo Stato democratico. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Askatasuna Piantedosi Argomenti discussi: Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; Il Colle chiama Piantedosi. Meloni: Atti contro lo stato; Violenze a Torino, Piantedosi: Livello dello scontro richiama dinamiche terroristiche; La solidarietà di Mattarella: Vicinanza all’agente. Piantedosi: Squadristi rossi. Askatasuna, Piantedosi alla Camera: Il corteo una resa dei conti con lo Stato. Chi sfila con gli antagonisti offre prospettive d’impunitàAskatasuna, Piantedosi alla Camera: Il corteo una resa dei conti con lo Stato. Chi sfila con gli antagonisti offre prospettive d'impunità ... blitzquotidiano.it Askatasuna, Piantedosi alla Camera: Il corteo era una resa dei conti con lo Stato, evitati danni ben più graviL’iniziativa di sabato era stata preceduta e preannunciata, lo scorso 17 gennaio, da una 'assemblea nazionale' ... affaritaliani.it #Askatasuna , "i disordini di sabato a #Torino confermano il vero volto degli antagonisti ospiti dei centri sociali occupati abusivamente, talvolta anche grazie a coperture politiche ben identificabili": così il ministro dell'Interno #Piantedosi nell'informativa alla Ca x.com Il centro sociale Askatasuna è stato sgomberato «dopo 30 anni di illegalità e violenze», e il corteo di sabato era una «resa dei conti con lo Stato» organizzata con anticipo. È la linea del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che oggi ha riferito in Aula alla Ca - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.