Piantedosi | Finalità terroristiche e di matrice islamista dietro il paravento ProPal
La rete del terrore e una pioggia di milioni a Hamas. Dopo mesi di inchieste e scoop Il Tempo oggi ha dato prima di tutti notizia dell'arresto di Mohammad Hannoun sulla scia di una maxi inchiesta riguardante appartenenza e finanziamento a organizzazioni con finalità di terrorismo condotta dalla polizia di Stato e dalla Digos di Genova. Operazione su cui si è espresso il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi: "È un'operazione molto importante e significativa quella portata a termine stamattina dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza con l'arresto di nove persone, tra cui il più noto Mohammad Hannoun. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: I fascisti rossi e l'alleanza islamista. Cerno: cosa c'è dietro la guerriglia ProPal
Leggi anche: Banda armata con finalità terroristiche: maxi operazione della polizia contro un gruppo turco radicato in Italia
Hannoun in manette, Piantedosi: "Finalità terroristiche e di matrice islamista dietro il paravento ProPal" - Dopo mesi di inchieste e scoop Il Tempo oggi ha dato prima di tutti notizia ... msn.com
Arrestate nove persone per terrorismo, Piantedosi: “Matrice islamica, massima attenzione” - ROMA – È un’operazione molto importante e significativa quella portata a termine stamattina dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza con l’arresto di nove persone, tra cui il più noto Mohamma ... dire.it
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.