Askatasuna il poliziotto preso a martellate rompe il silenzio | la sua versione

3 feb 2026

Un corteo che doveva essere pacifico si trasforma in una giornata di scontri a Torino. Quello che sembrava un evento senza problemi finisce con alcuni agenti di polizia feriti, tra cui un poliziotto preso a martellate. La polizia ha arrestato alcuni manifestanti, mentre i partecipanti cercano di spiegare cosa sia successo davvero, ma la tensione resta alta.

Quello che doveva essere un corteo autorizzato e annunciato come pacifico si è trasformato in poche ore in uno degli episodi di tensione più gravi degli ultimi mesi a Torino. Le immagini circolate online hanno mostrato scene di violenza estrema, con un agente a terra circondato e colpito. Ora, a distanza di giorni, arriva la sua testimonianza diretta, diffusa attraverso un video ufficiale della Polizia di Stato, che ricostruisce dall’interno quanto accaduto durante la manifestazione per Askatasuna. La manifestazione degenerata: “Un’escalation di violenza improvvisa”. A parlare è Alessandro Calista, l’agente rimasto ferito durante gli scontri. 🔗 Leggi su Tvzap.it

askatasuna il poliziotto preso a martellate rompe il silenzio la sua versione

© Tvzap.it - Askatasuna, il poliziotto preso a martellate rompe il silenzio: la sua versione

