Askatasuna il poliziotto preso a martellate rompe il silenzio | la sua versione
Un corteo che doveva essere pacifico si trasforma in una giornata di scontri a Torino. Quello che sembrava un evento senza problemi finisce con alcuni agenti di polizia feriti, tra cui un poliziotto preso a martellate. La polizia ha arrestato alcuni manifestanti, mentre i partecipanti cercano di spiegare cosa sia successo davvero, ma la tensione resta alta.
Quello che doveva essere un corteo autorizzato e annunciato come pacifico si è trasformato in poche ore in uno degli episodi di tensione più gravi degli ultimi mesi a Torino. Le immagini circolate online hanno mostrato scene di violenza estrema, con un agente a terra circondato e colpito. Ora, a distanza di giorni, arriva la sua testimonianza diretta, diffusa attraverso un video ufficiale della Polizia di Stato, che ricostruisce dall'interno quanto accaduto durante la manifestazione per Askatasuna. La manifestazione degenerata: "Un'escalation di violenza improvvisa". A parlare è Alessandro Calista, l'agente rimasto ferito durante gli scontri.
Askatasuna, chi è il presunto aggressore del poliziotto preso a martellate
La polizia ha fermato un giovane incensurato accusato di aver aggredito un agente con un martello durante il corteo pro Askatasuna.
Torino, chi è il poliziotto preso a martellate durante il corteo per Askatasuna
Un poliziotto di 29 anni, Alessandro Calista, è stato preso a martellate durante il corteo per Askatasuna a Torino.
