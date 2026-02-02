Askatasuna chi è il presunto aggressore del poliziotto preso a martellate

La polizia ha fermato un giovane incensurato accusato di aver aggredito un agente con un martello durante il corteo pro Askatasuna. La famiglia del ragazzo si difende, dicendo che non ha mai fatto del male a nessuno e chiedendo di chiarire la situazione. Intanto, l’indagine prosegue per capire cosa sia davvero successo.

È incensurato e con i suoi amici e familiari amava definirsi "anarchico" Angelo Simionato, il 22enne arrestato in flagranza differita dopo la manifestazione pro Askatasuna a Torino e accusato - tra le altre cose - di aver aggredito a pugni, calci e martellate l'agente di polizia Alessandro Calista. Ora il giovane si trova nel carcere di Torino, mentre dalla sua famiglia arrivano parole di incredulità., Originario del piccolo borgo di Montelaterone, una frazione del comune di Arcidosso (Grosseto) sul monte Amiata, il 22enne da tempo viveva lontano da casa. Lì tornava solo in estate o quando riusciva a prendersi una pausa dal lavoro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

