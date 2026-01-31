Torino chi è il poliziotto preso a martellate durante il corteo per Askatasuna

Un poliziotto di 29 anni, Alessandro Calista, è stato preso a martellate durante il corteo per Askatasuna a Torino. Agente della Mobile di Padova, Calista è rimasto ferito mentre tentava di contenere i manifestanti che hanno trasformato la manifestazione in una scena di guerriglia. La sua famiglia, sposato con un figlio, si è detta sconvolta per quanto accaduto. La polizia sta indagando sugli aggressori e cercando di ricostruire l’accaduto.

Si chiama Alessandro Calista, ha 29 anni, sposato con un figlio, agente della Mobile di Padova. È lui il poliziotto aggredito a Torino durante la guerriglia scatenata da una parte dei partecipanti al corteo per Askatasuna, degenerato in violenze contro le forze dell’ordine. L’agente è stato circondato e colpito brutalmente da decine di persone con il volto coperto, in una scena che ha assunto i contorni di un vero linciaggio. Secondo la ricostruzione, Calista è stato preso a calci e colpito a martellate. Durante l’assalto ha perso il casco, rimanendo esposto alla violenza del gruppo. Solo riuscendo a divincolarsi all’ultimo istante è riuscito a sottrarsi all’aggressione, venendo poi soccoo da un collega. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Durante gli scontri a Torino, un agente di polizia è stato circondato e aggredito da un gruppo di antagonisti durante il corteo.

Questa mattina a Torino un agente di polizia di 29 anni è stato aggredito durante il corteo per Askatasuna.

