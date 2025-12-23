Il dibattito sulla gestione della violenza politica si intensifica in Italia. Valter Verini, senatore del Pd, invita il partito a prendere misure decise contro gli episodi di violenza, proponendo di isolare i responsabili. Questo confronto segna un passo importante nel dialogo interno alla sinistra, evidenziando la necessità di risposte chiare e concrete di fronte alle tensioni crescenti.

Anche a sinistra qualcosa si muove. Dopo i silenzi assordanti di molti, a partire dai piani alti del Nazareno, sugli ultimi episodi di violenza che hanno visto come protagonisti anche gli antagonisti dei centri sociali, a partire dall’Askatasuna di Torino, parla il senatore Valter Verini in una intervista al quotidiano “Il Tempo”. L’esponente dem sollecita una presa di posizione da parte del Partito democratico chiara e senza ambiguità. «La sinistra deve emarginare, isolare e allontanare chi è protagonista di episodi come quelli di Torino. Mi riferisco a brucia i cassonetti, devasta e minaccia gionrali e giornalisti o aggredisce e ferisce poliziotti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Askatasuna, contrordine compagni. Verini incalza la Schlein: “Il Pd prenda a pedate i violenti e li isoli”

Askatasuna, Digos notifica misure cautelari a militanti - La digos della questura di Torino sta eseguendo alcune misure cautelari nei confronti di attivisti del centro sociale Askatasuna. ansa.it