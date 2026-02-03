Askatasuna dall' allontanamento autonomo di Calista ai colpi di martelletto e l' assenza di ferite gravi | i dubbi sul pestaggio del poliziotto
La giornalista Rita Rapisardi de Il Manifesto ha ricostruito gli attimi prima che diventasse virale il video che mostra il pestaggio di Alessandro Calista, un 29enne coinvolto durante un episodio che ha suscitato molte domande. Secondo quanto emerge, Calista si sarebbe allontanato autonomamente prima dell’intervento delle forze dell’ordine. Nel video si vede anche come il poliziotto colpito dal martelletto non abbia riportato ferite gravi, e ci sono dubbi sulla reale entità delle lesioni. La vicenda resta sotto l’attenzione dell’op
La giornalista de Il Manifesto Rita Rapisardi ha ricostruito gli istanti precedenti al video virale sul pestaggio del 29enne Alessandro Calista. Dal suo racconto emerge una ricostruzione del fatto che suscita non pochi interrogativi sulla natura e lo sviluppo dell'aggressione "Da sinistra arr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Torino, poliziotto 29enne Calista aggredito e picchiato a calci, pugni e martellate al corteo pro Askatasuna - il VIDEO del pestaggio
Durante il corteo anti-sgombero a Torino, un poliziotto di 29 anni è stato preso di mira da alcuni manifestanti.
Askatasuna, Piantedosi: “vigliacco e infame pestaggio di un poliziotto”
Il ministro Piantedosi non le manda a dire e definisce “vigliacco e infame” il pestaggio di un poliziotto.
