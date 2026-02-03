Askatasuna dall' allontanamento autonomo di Calista ai colpi di martelletto e l' assenza di ferite gravi | i dubbi sul pestaggio del poliziotto

La giornalista Rita Rapisardi de Il Manifesto ha ricostruito gli attimi prima che diventasse virale il video che mostra il pestaggio di Alessandro Calista, un 29enne coinvolto durante un episodio che ha suscitato molte domande. Secondo quanto emerge, Calista si sarebbe allontanato autonomamente prima dell’intervento delle forze dell’ordine. Nel video si vede anche come il poliziotto colpito dal martelletto non abbia riportato ferite gravi, e ci sono dubbi sulla reale entità delle lesioni. La vicenda resta sotto l’attenzione dell’op

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.