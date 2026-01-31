Il ministro Piantedosi non le manda a dire e definisce “vigliacco e infame” il pestaggio di un poliziotto. La vicenda ha riacceso le tensioni tra le forze dell’ordine e alcuni gruppi di protesta. Piantedosi attacca chi minimizza la gravità dell’accaduto e promette fermezza. La polemica continua a tenere banco, con parole dure da parte delle autorità.

“Le immagini del vigliacco e infame pestaggio di un poliziotto da parte di questi squadristi rossi conferma l’urgenza di ricorrere a nuovi e più forti strumenti per sconfiggere i violenti e i delinquenti che si nascondono dietro i movimenti ed il diritto di manifestare. La settimana prossima sarà quella in cui discuteremo e lavoreremo per proporre nuove norme anche per questo. Sarà anche l’occasione per vedere chi sta veramente dalla parte dello Stato e di chi lo rappresenta. Con i fatti e non solo a chiacchiere. Intanto lavoreremo perché questa vile aggressione non resti impunita ed abbia la risposta che merita da parte dallo Stato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Askatasuna, Piantedosi: “vigliacco e infame pestaggio di un poliziotto”

Un gruppo di manifestanti ha circondato e aggredito un poliziotto durante un corteo a Torino.

