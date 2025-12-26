Anche nel giorno di Santo Stefano, in collegamento dal Friuli Venezia-Giulia, il direttore Tommaso Cerno ha commentato le principali notizie del giorno con il Tg4, soffermandosi in particolare sull' attacco Usa contro l'Isis in Nigeria e sullo stop al gemellaggio tra Riace e Gaza City imposto dal governo nonostante l'accordo già siglato tra le parti lo scorso agosto. " Che l’isis colpisca anche l’islam moderato che, ormai, è sostanzialmente estinto anche in Europa per valore e potenza nella comunicazione, è un dato di fatto, cioè è un’aggravante non è non è una attenuante ", ha spiegato il direttore contestando chi cerca di alleggerire le posizioni del terrorismo islamico sostenendo la tesi che i cristiani non siano gli unici obiettivi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Hanno voluto confondere Hamas coi palestinesi". Così Cerno inchioda la sinistra radicale

Leggi anche: Lobby sionista? Si chiama democrazia. Cerno risponde a Hannoun e inchioda la sinistra pro islamisti

Leggi anche: Islamofobo per dovere civile, Cerno inchioda la sinistra pro Islam che vuole Sharia e burqa in Italia

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

"Hanno voluto confondere Hamas coi palestinesi". Così Cerno inchioda la sinistra radicale - Dall'attacco Usa in Nigeria allo stop governativo del gemellaggio tra Gaza e Riace, il direttore Cerno bacchetta l'Occidente ormai succube dell'islam: "La propaganda islamista vuole che noi siamo divi ... msn.com