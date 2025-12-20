Asili nido il Cnel rileva un incremento del tasso di copertura nazionale al 17,6% con persistenti squilibri regionali e differenze nella spesa comunale

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha presentato la Relazione annuale sui servizi pubblici 2025, documento che analizza lo stato dei servizi educativi per la prima infanzia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Asili nido, Parma sopra la media nazionale ma resta fuori dalla top ten: copertura al 28,8%

Leggi anche: Asili nido a Bologna: copertura al 41,7%, battuta solo da Perugia

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

asili nido cnel rilevaCnel, per asili nido comunali copertura media al 17,6% - Il servizio Nido resta un ambito particolarmente delicato delle politiche comunali, per il suo ruolo cruciale nel sostenere le famiglie e favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro. ansa.it

Asili nido, Parma sopra la media nazionale ma resta fuori dalla top ten: copertura al 28,8% - La città cresce, ma resta distante dai territori più virtuosi come Perugia e Bologna ... parmatoday.it

asili nido cnel rilevaAsili nido, Catanzaro resta in coda: cresce la copertura ma il divario con il resto d’Italia rimane ampio - Nei grandi centri del Sud, come Catanzaro, le risorse tendono a concentrarsi su un numero ristretto di beneficiari, accentuando le disuguaglianze anziché ridurle. catanzaroinforma.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.