Asili nido il Cnel rileva un incremento del tasso di copertura nazionale al 17,6% con persistenti squilibri regionali e differenze nella spesa comunale
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha presentato la Relazione annuale sui servizi pubblici 2025, documento che analizza lo stato dei servizi educativi per la prima infanzia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Cnel, per asili nido comunali copertura media al 17,6% - Il servizio Nido resta un ambito particolarmente delicato delle politiche comunali, per il suo ruolo cruciale nel sostenere le famiglie e favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro. ansa.it
Asili nido, Parma sopra la media nazionale ma resta fuori dalla top ten: copertura al 28,8% - La città cresce, ma resta distante dai territori più virtuosi come Perugia e Bologna ... parmatoday.it
Asili nido, Catanzaro resta in coda: cresce la copertura ma il divario con il resto d’Italia rimane ampio - Nei grandi centri del Sud, come Catanzaro, le risorse tendono a concentrarsi su un numero ristretto di beneficiari, accentuando le disuguaglianze anziché ridurle. catanzaroinforma.it
Gruppo Editoriale Tv7. . VICENZA: CONFRONTO ACCESO SU GESTIONE ASILI NIDO - Andiamo a Vicenza dove a Palazzo Trissino si è fatto il punto sulla gestione degli asili nido comunali affidata parzialmente a cooperative, dopo lo stato di agitazione procl - facebook.com facebook
#RassegnaStampa Spinta alla rete degli asili nido aziendali, l’accordo con il ministro per la Famiglia: firmato una lettera di intenti per promuovere e sviluppare su scala nazionale il modello della rete di asili nido aziendali diffusi corriere.it/economia/lavor… x.com
