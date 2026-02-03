L’Asia corre forte dopo l’accordo tra Stati Uniti e India. Il mercato di Seoul ha chiuso con un rialzo del 6%, mostrando un grande entusiasmo tra gli investitori. La notizia dell’intesa tra le due potenze ha spinto subito gli scambi e alimentato l’ottimismo sui mercati asiatici.

L’Asia si muove con forza dopo un accordo tra Stati Uniti e India, mentre il mercato azionario di Seoul ha registrato un salto del 6%. Le borse asiatiche sono salite infortunatamente, con un andamento positivo in grado di influenzare l’andamento economico regionale. La crisi del mercato azionario è stata superata grazie a un accordo tra Usa e India, che sembra aver dato un nuovo slancio alle economie dell’area. La posizione strategica del Sud Corea e il suo andamento finanziario hanno permesso un aumento significativo, con un guadagno del 6% nel corso della giornata. Gli investitori stanno reagendo favorevolmente a una serie di politiche economiche e a una maggiore collaborazione tra Paesi chiave. 🔗 Leggi su Ameve.eu

