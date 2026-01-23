L’inviato di Trump in Turkmenistan segnala un’ulteriore presenza degli Stati Uniti in Asia Centrale. Questa visita riflette l’interesse degli Stati Uniti a rafforzare i propri rapporti in una regione strategicamente importante, caratterizzata da paesi con caratteristiche geografiche e politiche uniche. L’espansione diplomatica americana in questa area continua a essere un elemento chiave nelle dinamiche di sicurezza e cooperazione regionale.

Gli Stati Uniti continuano a perseguire una strategia espansiva verso la strategica regione dell’ Asia Centrale e l’ultima mossa è rappresentata dal viaggio dell’inviato del presidente Donald Trump nel più inaccessibile degli “Stan” postsovietici, il Turkmenistan. Il 22 gennaio Sergio Gor, inviato speciale degli Stati Uniti per l’Asia meridionale e centrale, è arrivato nella capitale Ashgabat per discutere di possibili accordi energetici e infrastrutturali. 39 anni, una fulminante carriera nel business alle spalle, Gor cumula da poco più di una settimana anche la carica di ambasciatore in India per cui è stato confermato dal Senato a ottobre. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’inviato di Trump in Turkmenistan: continua l’espansione Usa in Asia Centrale

