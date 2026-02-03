Asfalto dissestato in via Roccazzo

Questa mattina residenti e automobilisti si sono ritrovati di fronte a una strada piena di buche in via Roccazzo, poco prima dello zootecnico a Boccadifalco. L’asfalto è dissestato e rende difficile la guida, creando situazioni di pericolo per chi passa di lì. Molti temono cadute o incidenti, soprattutto con le moto. La strada necessita di interventi urgenti per mettere in sicurezza il tratto.

all'altezza dello zootecnico, all'inizio di Boccadifalco. Si tratta di buche pericolose, rischio caduta motori e incidenti.

