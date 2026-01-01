Buche e asfalto dissestato in via Uditore

La presenza di buche e asfalto dissestato in via Uditore evidenzia le criticità nella manutenzione delle strade cittadine. La situazione riflette le difficoltà del Comune di Palermo nel garantire un'adeguata cura del patrimonio stradale, influenzando la qualità della viabilità quotidiana. È importante affrontare queste problematiche con attenzione e trasparenza, affinché la città possa migliorare la sicurezza e il comfort di tutti i cittadini.

Ringraziamo tutti il Comune di Palermo per farci sentire in un città "bombardata" dalla sua inefficienza e incapacità. Evviva il Pnrr! Dove andranno questi soldini? Ancora grazie e buon anno. Parco Leonardo, allarme sicurezza in via delle Arti: "Buche pericolose, servono interventi immediati"; Buche, fango, strade dissestate: sui viali e in via Santo Stefano l'altra faccia dei cantieri; Buche e canali di scolo mal tenuti. Il Comitato scrive a Cecchinelli; Piogge e strade dissestate: ai Castelli Romani buche come crateri, automobilisti in difficoltà. Il deambulatore si ribalta per una buca sul marciapiede, 86enne bloccata a terra per più di cinque minuti a Zelo - ASFALTO DISSESTATO L'anziana è caduta in via Dante «all'altezza della recinzione dell'oratorio» ed è ancora dolorante alla gamba e al ginocchio

Latina, ambulanza rischia lo scontro frontale su via Epitaffio: “Costretti a rischiare la vita per evitare le buche” - Un intervento di emergenza si è trasformato in un episodio che poteva avere conseguenze drammatiche. latinapress.it

Olbia, fossi pericolosi in via Fausto Noce - Questa volta, si tratta di diversi fossi, due dei quali particolarmente ... olbia.it

In viale Zara, a Milano, in questo momento stanno rattoppando le buche. Vogliamo anche oggi essere super schietti: così non serve a nulla. Interventi rapidi, superficiali, che alla prima pioggia saltano e riportano tutto al punto di partenza. Asfalto che si sgretola - facebook.com facebook

Il mio intervento di oggi su Repubblica relativo alle criticità dell'asfalto in città #stradesicure #asfalto #buche x.com

