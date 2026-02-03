Ascolti Tv | Tg Rai flop Mediaset cresce e si consolida con Tg4 e Studio Aperto
A 140 giorni dall’inizio della stagione televisiva 2024-2025, i dati sugli ascolti dei telegiornali mostrano un quadro piuttosto chiaro. I Tg Rai continuano a perdere pubblico, mentre quelli di Mediaset crescono e si rafforzano, in particolare Tg4 e Studio Aperto. Il Tg5 si mantiene stabile, ma nel complesso la concorrenza tra le due reti private e pubbliche si fa più evidente. I telespettatori sembrano preferire i programmi di Mediaset, lasciando i telegiornali della Rai con meno ascolti rispetto allo stesso periodo dell
A 140 giorni dall'inizio della stagione televisiva 2024-2025, pari a 20 settimane di programmazione, i dati sugli ascolti dei telegiornali serali delineano un quadro chiaro: tutti i Tg Rai perdono audience rispetto al periodo di riferimento, mentre i Tg Mediaset registrano un incremento. È quanto emerge dalle elaborazioni di Studio Frasi su dati Auditel, con analisi Agcom a cura di Francesco Siliato, relative al periodo compreso tra il 14 settembre 2025 e il 31 gennaio 2026 e pubblicate in queste ore sui social. Il TG1 resta il notiziario più seguito con una media di 4.413.347 spettatori e uno share del 23,76%, ma registra un calo di 87.
