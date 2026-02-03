A 140 giorni dall’inizio della stagione televisiva 2024-2025, i dati sugli ascolti dei telegiornali mostrano un quadro piuttosto chiaro. I Tg Rai continuano a perdere pubblico, mentre quelli di Mediaset crescono e si rafforzano, in particolare Tg4 e Studio Aperto. Il Tg5 si mantiene stabile, ma nel complesso la concorrenza tra le due reti private e pubbliche si fa più evidente. I telespettatori sembrano preferire i programmi di Mediaset, lasciando i telegiornali della Rai con meno ascolti rispetto allo stesso periodo dell

A 140 giorni dall’inizio della stagione televisiva 2024-2025, pari a 20 settimane di programmazione, i dati sugli ascolti dei telegiornali serali delineano un quadro chiaro: tutti i Tg Rai perdono audience rispetto al periodo di riferimento, mentre i Tg Mediaset registrano un incremento. È quanto emerge dalle elaborazioni di Studio Frasi su dati Auditel, con analisi Agcom a cura di Francesco Siliato, relative al periodo compreso tra il 14 settembre 2025 e il 31 gennaio 2026 e pubblicate in queste ore sui social. Il TG1 resta il notiziario più seguito con una media di 4.413.347 spettatori e uno share del 23,76%, ma registra un calo di 87. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti Tv: Tg Rai flop, Mediaset cresce e si consolida con Tg4 e Studio Aperto

Approfondimenti su Tg Rai

Ogni anno, la competizione tra Rai e Mediaset sugli ascolti televisivi si rinnova, portando alla ribalta successi e insuccessi di entrambe le reti.

Mercoledì 31 dicembre 2025, le principali reti televisive italiane hanno concluso l’anno con programmi dedicati ai festeggiamenti di Capodanno.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Tg Rai

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri (29 gennaio): Striscia la Notizia affonda sotto i colpi di Raoul Bova, De Martino non delude più; Ascolti TV 29 gennaio: Striscia la notizia crolla, Don Matteo sbaraglia la concorrenza; Ascolti tv, testa a testa Rai-Mediaset. Vince Morbo K con il 15,6%, secondo il film su Canale 5; Ascolti TV del 29 gennaio 2026, Striscia la Notizia in prima serata: crolla a picco il TG satirico di Antonio Ricci, dati auditel.

Ascolti tv ieri (22 gennaio): il ritorno di Striscia non sfiora Raoul Bova, De Martino supera ScottiDon Matteo vince col 22,8% di share in prima serata, il tg satirico di Antonio Ricci parte dal 18,6%, De Martino supera Gerry Scotti: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ascolti TV di ieri giovedì 29 gennaio: Don Matteo 15 su Rai 1 e Striscia la notizia su Canale 5 i programmi più vistiScopriamo insieme quali sono stati i programmi più visti nella serata di giovedì 29 gennaio 2026. Ecco come sono andati gli Ascolti TV nei principali canali. msn.com

Così a Studio Aperto Salvatore Russotto, l'autista che lunedì scorso ha lasciato a terra un undicenne #Sicilia #Italpress #Regione - facebook.com facebook