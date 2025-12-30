Ascolti tv duello Rai-Mediaset | TeleMeloni si autocelebra nascondendo i successi Report & C e i flop Intanto il Biscione gode

Ogni anno, la competizione tra Rai e Mediaset sugli ascolti televisivi si rinnova, portando alla ribalta successi e insuccessi di entrambe le reti. In questo contesto, TeleMeloni si presenta con dichiarazioni autocelebrative, mentre la realtà dei dati mostra un quadro più articolato. Analizziamo i risultati delle ultime settimane, evidenziando i trend e i risultati delle principali emittenti italiane.

Siamo stati i più visti. No, i più forti siamo noi. Finisce l’anno e puntuale come l’Imu, si riaccende la battaglia degli ascolti tv tra Rai e Mediaset. Una guerra combattuta a suon di comunicati, che TeleMeloni ha aperto facendo leggere lunedì durante tutte le edizioni di tutti i telegiornali un testo autocelebrativo. “Rai leader degli ascolti”. “Rai, ‘un 2025 da leader degli ascolti’.”, il titolo del (non) breve peana, nel quale i vertici di viale Mazzini hanno tenuto a informare gli italiani tutti che “le reti generaliste del servizio pubblico confermano la propria leadership nell’intera giornata, sfiorando il 30% di share con Rai 1 che cresce di 0,6 punti percentuali rispetto al 2024, con uno share medio del 18,6%”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

