Ascolti TV | Mercoledì 31 Dicembre 2025 Rai 1 chiude l’anno al comando Mediaset cresce con Capodanno in Musica

Mercoledì 31 dicembre 2025, le principali reti televisive italiane hanno concluso l’anno con programmi dedicati ai festeggiamenti di Capodanno. Rai 1 si conferma leader degli ascolti, mentre Mediaset registra una crescita con l’offerta di Capodanno in Musica. Questi appuntamenti rappresentano un momento di condivisione e tradizione per il pubblico italiano in vista dell’arrivo del nuovo anno.

Si chiude l'anno anche sul fronte degli ascolti televisivi. Nella giornata di mercoledì 31 dicembre 2025, le reti ammiraglie Rai e Mediaset hanno accompagnato il pubblico verso l'arrivo del 2026 con i tradizionali appuntamenti di Capodanno, come da tradizione molto attesi dagli spettatori. Su Rai 1 Marco Liorni ha guidato il pubblico con L'Anno che Verrà, mentre Canale 5 ha puntato sullo spettacolo musicale di Capodanno in Musica, affidato alla conduzione di Federica Panicucci e Fabio Rovazzi. Ecco nel dettaglio tutti i dati Auditel della prima serata. Ascolti TV prima serata: Rai 1 davanti a tutti.

Ascolti Tv mercoledì 31 dicembre: chi ha vinto tra L'anno che verrà e Capodanno in musica - In prima serata, Rai1 ha trasmesso L'anno che verrà 2026, condotto da Marco Liorni, che vince la serata.

