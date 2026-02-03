La serata di lunedì 2 febbraio 2026 si è conclusa con un grande successo per Rai1. La fiction La Preside ha attirato milioni di spettatori, portando la rete al primo posto nei dati di ascolto del prime time. La protagonista, interpretata dalla Preside, ha conquistato il pubblico, arrivando a quota 27,3%. Un risultato che conferma la buona salute della rete e l’interesse degli italiani per le storie di questa serie.

Serata molto positiva per Rai1 quella di lunedì 2 febbraio 2026, con la rete ammiraglia che domina il prime time grazie alla fiction La Preside. Più equilibrata, invece, la sfida nell’access prime time, dove Rai1 e Canale5 si contendono la leadership a colpi di milioni di spettatori. Prime time: La Preside domina, Zelig 30 secondo. Su Rai1, La Preside ottiene un risultato di grande rilievo, interessando 4.633.000 spettatori e raggiungendo il 27,3% di share nella fascia oraria compresa tra le 21:50 e le 23:43. Su Canale5, Zelig 30 si piazza al secondo posto con 2.623.000 spettatori e il 20,6% di share, in onda dalle 21:59 alle 00:59. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ascolti TV lunedì 2 febbraio 2026: La Preside vola su Rai1 27.3%

Approfondimenti su Ascolti TV Lunedi 2026

Il 19 gennaio, “La Preside” su Rai1 si è confermata la trasmissione più seguita del prime time, con una quota del 27,4%.

I dati della serata di ieri indicano che su Rai1, “La Preside” ha chiuso con 4,6 milioni di spettatori, raggiungendo il 27,3% di share.

Ultime notizie su Ascolti TV Lunedi 2026

Ascolti tv ieri (2 febbraio): la ‘preside’ Luisa Ranieri chiude col botto, Zelig saluta, riscatto Scotti su De MartinoIl gran finale de La Preside trionfa col 24,7% di share, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada al 20,6%, La Ruota torna sopra Affari Tuoi: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ascolti TV di lunedì 2 febbraio 2026: La Preside domina la prima serata 27.3%, bene Zelig 30 al 20,6%La prima serata di ieri, lunedì 2 febbraio 2026, ha visto un netto trionfo di Rai1. La fiction La Preside si è confermata leader assoluta del prime time, registrando numeri molto solidi e distanziando ... quilink.it

