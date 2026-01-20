Il 19 gennaio, “La Preside” su Rai1 si è confermata la trasmissione più seguita del prime time, con una quota del 27,4%. La fiction, interpretata da Luisa Ranieri, ha ottenuto un risultato positivo, consolidando il suo successo tra il pubblico. Questi dati rappresentano un indicatore importante delle preferenze televisive di quella sera, confermando l’interesse verso produzioni di qualità e di approfondimento.

(Adnkronos) – Ottimo risultato per i nuovi episodi della fiction 'La Preside' su Rai1. La serie interpretata da Luisa Ranieri è stata la trasmissione più seguita del prime time, con 4.553.000 spettatori e il 27.4% di share. Al secondo posto 'Zelig 30' su Canale5, con 2.857.000 spettatori e il 21.9% di share. In terza posizione, testa a testa tra 'Lo Stato delle Cose' su Rai3 (906.000 spettatori, share 6%), 'John Wick – Capitolo 2' su Italia1 (909.000 spettatori, share 5.2%) e 'La Torre di Babele' su La7 (917.000 spettatori, share 4.8%). A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Quarta Repubblica' su Rete4 (643.

© Ildifforme.it - Ascolti tv, 19 gennaio: vince ‘La Preside’ su Rai1 e vola al 27,4%

