I dati della serata di ieri indicano che su Rai1, “La Preside” ha chiuso con 4,6 milioni di spettatori, raggiungendo il 27,3% di share. La fiction ha conquistato il pubblico, lasciando in secondo piano “Zelig”, che si è fermato al 20,6%. La serata si è conclusa con numeri interessanti per la rete pubblica, mentre gli altri programmi hanno fatto fatica a competere.

Nella serata di ieri, lunedì 2 febbraio 2026, su Rai1 La Preside interessa 4.633.000 spettatori pari al 27.3% di share dalle 21:50 alle 23:43. Su Canale5 Zelig 30 conquista 2.623.000 spettatori con uno share del 20.6% dalle 21:59 alle 00:59. Su Rai2 John Wick 3 – Parabellum intrattiene 442.000 spettatori pari al 2.4%. Su Italia1 Taken – La vendetta incolla davanti al video 1.014.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 1.012.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 700.000 spettatori (5.3%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 825.000 spettatori e il 4. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 2 Febbraio 2026. La Preside chiude in bellezza (27.3%), l’ultima di Zelig al 20.6%

Approfondimenti su Lunedì 2 Febbraio

Ecco l'introduzione richiesta: Nella serata di lunedì 19 gennaio 2026, la programmazione televisiva ha visto La Preside su Rai1 raggiungere il 27,4% di share con circa 4,55 milioni di spettatori.

Gli ascolti TV di lunedì 19 gennaio 2026 mostrano una forte presenza di Rai 1 e Canale 5, con La Preside che conquista il 27,4% e Zelig che raggiunge il 21,9%.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Lunedì 2 Febbraio

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri lunedì 26 gennaio chi ha vinto tra La Preside, Zelig, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica; Ascolti tv lunedì 26 gennaio: chi ha vinto tra La Preside e Zelig 30. De Martino perde con Scotti; Ascolti tv 2 febbraio: chi ha vinto tra La Preside e Zelig 30, la sfida tra Scotti e De Martino; Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 2 Febbraio, in prima serata.

Ascolti tv 2 febbraio: chi ha vinto tra La Preside e Zelig 30, la sfida tra Scotti e De MartinoChi ha vinto tra la serie La preside con Luisa Ranieri su Rai 1 e Zelig 30 su Canale 5. In access prime time, la consueta sfida tra Affari tuoi di Stefano De Martino contro La ruota della fortuna di ... fanpage.it

Ascolti TV ieri sera, 2 febbraio 2026: chi ha vinto tra La Preside e Zelig?Ascolti TV. Ecco i programmi più visti della serata di ieri, lunedì 2 febbraio 2026. msn.com

#VoceEDelizia lunedì 2/2 "Non è necessario che tu mi ascolti, non è importante che tu senta le mie parole, no, non è importante, ma io ti scrivo lo stesso." Iosif Brodskij Art Claude Monet x.com

Nuovo parcheggio in una area verde in via Maccatella: lunedì la discussione in Commissione. Si ascolti la cittadinanza e si stralci il progetto Lunedì 2 febbraio in Prima Commissione Consiliare Permanente si discuterà dell’ennesimo scempio che la Giunta Co - facebook.com facebook