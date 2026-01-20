Ecco l'introduzione richiesta: Nella serata di lunedì 19 gennaio 2026, la programmazione televisiva ha visto La Preside su Rai1 raggiungere il 27,4% di share con circa 4,55 milioni di spettatori. Bene anche Zelig su Canale 5, con una quota del 21,9%. I dati evidenziano le preferenze del pubblico durante questa serata, offrendo un quadro chiaro delle performance delle principali trasmissioni in onda.

Nella serata di ieri, lunedì 19 gennaio 2026, su Rai1 La Preside ha interessato 4.553.000 spettatori pari al 27.4% di share dalle 21:50 alle 23:46. Su Canale5 Zelig 30 ha conquistato 2.857.000 spettatori con uno share del 21.9% dalle 22:01 alle 00:47. Su Rai2 Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 John Wick – Capitolo 2 incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza.000 spettatori (%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge.000 spettatori e il %. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 19 Gennaio 2026. Successone per La Preside (27.4%), bene Zelig (21.9%)

ASCOLTI TV 19 GENNAIO 2026: SI CONFERMA LA PRESIDE (27,4%), CRESCE ZELIG (21,9%), BOTTO AFFARI TUOI (25,4%)Gli ascolti tv di lunedì 19 gennaio 2026 evidenziano la conferma della Preside con il 27,4%, seguita da Zelig al 21,9%.

Ascolti TV lunedì 12 gennaio 2026: La Preside domina la serata al 27%, bene Zelig e Lo Stato delle CoseLunedì 12 gennaio 2026, la televisione italiana ha offerto diverse opzioni ai telespettatori.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Luisa Ranieri ringrazia il pubblico per l’ottimo successo di ascolti raggiunto con La Preside “Grazie per esserci stati, ieri eravamo davvero in tanti, vi aspetto lunedì prossimo”. Anche la Rai si complimenta con l’attrice napoletana per il 27% di share raggiunto - facebook.com facebook