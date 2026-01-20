Gli ascolti TV di lunedì 19 gennaio 2026 mostrano una forte presenza di Rai 1 e Canale 5, con La Preside che conquista il 27,4% e Zelig che raggiunge il 21,9%. Nel prime time, De Martino sfida Scotti nell’access prime time, mentre nel pomeriggio Matano supera Nuzzi. Questi dati riflettono le preferenze del pubblico e la presenza consolidata delle principali emittenti italiane.

Ascolti TV di domenica 18 gennaio 2026: vince Canale5 in prime time, Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna dominano l'access Ascolti TV di mercoledì 14 gennaio 2026, con i principali spunti della giornata. Arisa a Sanremo 2026: «Niente favole, l'amore? Non so se sono innamorata» Clizia Incorvaia choc a Verissimo: "Aborto in treno per troppo stress. Sarcina mi bruciò 60 paia di scarpe" Gli ascolti tv di lunedì 19 gennaio 2026, si presentano con Rai 1 e Canale 5 protagoniste assolute. A dominare la prima serata è La Preside, mentre Zelig 30 conferma un pubblico solido. Bene anche le sfide dell'access prime time e del pomeriggio informativo.

Ascolti TV di lunedì 19 gennaio 2026: trionfa La Preside (27,4%), ottimo risultato per Zelig (21,9%)

Ascolti TV | Lunedì 19 Gennaio 2026. Successone per La Preside (27.4%), bene Zelig (21.9%) Nella serata di lunedì 19 gennaio 2026, la programmazione televisiva ha visto La Preside su Rai1 raggiungere il 27,4% di share con circa 4,55 milioni di spettatori.

Ascolti TV | Lunedì 19 Gennaio 2026. La Preside conferma il successo 27.4%, Zelig in rialzo 21,9% La Preside su Rai1 ha registrato 4.

Ascolti TV | Lunedì 19 Gennaio 2026. La Preside vola al 27.4%, bene Zelig 21.9% - Ieri sera, lunedì 19 gennaio 2026, il prime time ha visto la conferma del successo di Rai1 con La Preside, che ha raccolto 4.553.000 spettatori pari al 27,4% di share dalle 21:50 alle ...

Luisa Ranieri ringrazia il pubblico per l’ottimo successo di ascolti raggiunto con La Preside “Grazie per esserci stati, ieri eravamo davvero in tanti, vi aspetto lunedì prossimo”. Anche la Rai si complimenta con l’attrice napoletana per il 27% di share raggiunto - facebook.com facebook