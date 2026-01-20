Ascolti TV di lunedì 19 gennaio 2026 | trionfa La Preside 27,4% ottimo risultato per Zelig 21,9%

Da lawebstar.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ascolti TV di lunedì 19 gennaio 2026 mostrano una forte presenza di Rai 1 e Canale 5, con La Preside che conquista il 27,4% e Zelig che raggiunge il 21,9%. Nel prime time, De Martino sfida Scotti nell’access prime time, mentre nel pomeriggio Matano supera Nuzzi. Questi dati riflettono le preferenze del pubblico e la presenza consolidata delle principali emittenti italiane.

Ascolti TV di domenica 18 gennaio 2026: vince Canale5 in prime time, Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna dominano l’access Ascolti TV di mercoledì 14 gennaio 2026, con i principali spunti della giornata. Arisa a Sanremo 2026: «Niente favole, l’amore? Non so se sono innamorata» Clizia Incorvaia choc a Verissimo: “Aborto in treno per troppo stress. Sarcina mi bruciò 60 paia di scarpe” Gli ascolti tv di lunedì 19 gennaio 2026, si presentano con Rai 1 e Canale 5 protagoniste assolute. A dominare la prima serata è La Preside, mentre Zelig 30 conferma un pubblico solido. Bene anche le sfide dell’access prime time e del pomeriggio informativo. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

ascolti tv di luned236 19 gennaio 2026 trionfa la preside 274 ottimo risultato per zelig 219

© Lawebstar.it - Ascolti TV di lunedì 19 gennaio 2026: trionfa La Preside (27,4%), ottimo risultato per Zelig (21,9%)

Ascolti TV | Lunedì 19 Gennaio 2026. Successone per La Preside (27.4%), bene Zelig (21.9%)Ecco l'introduzione richiesta: Nella serata di lunedì 19 gennaio 2026, la programmazione televisiva ha visto La Preside su Rai1 raggiungere il 27,4% di share con circa 4,55 milioni di spettatori.

Ascolti TV | Lunedì 19 Gennaio 2026. La Preside conferma il successo 27.4%, Zelig in rialzo 21,9%eEcco l'analisi degli ascolti TV di lunedì 19 gennaio 2026: La Preside su Rai1 ha registrato 4.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ascolti tv ieri lunedì 12 gennaio chi ha vinto tra La Preside, Zelig 30, Boss in incognito, Giletti e Porro; Ascolti tv 12 gennaio: chi ha vinto tra La Preside e Zelig 30, i dati di Affari Tuoi contro la Ruota; Ascolti tv ieri 12 gennaio: Luisa Ranieri parte col botto (ma Zelig non cede), il ritorno di Giletti; Ascolti TV ieri sera, 12 gennaio 2026: chi ha vinto tra La Preside e Zelig?.

ascolti tv di lunedìAscolti tv 29 gennaio: chi ha vinto tra La Preside e Zelig, la sfida tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna - Gli ascolti tv di lunedì 19 gennaio 2026: chi ha vinto tra La Preside su Rai 1 e Zelig 30 su Canale5. I dati Auditel della sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna nellaccess prime time. fanpage.it

ascolti tv di lunedìAscolti TV | Lunedì 19 Gennaio 2026. La Preside vola al 27.4%, bene Zelig 21.9% - Ieri sera, lunedì 19 gennaio 2026, il prime time ha visto la conferma del successo di Rai1 con La Preside, che ha raccolto 4.553.000 spettatori pari al 27,4% di share dalle 21:50 alle ... quilink.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.