ascolti tv 19 gennaio 2026 sfida tra rai e mediaset

Il 19 gennaio 2026, si sono confrontati i programmi televisivi di Rai e Mediaset, con risultati che evidenziano le preferenze del pubblico. Giulio Strocchi analizza i dati di ascolto, evidenziando la performance della Preside, che ha raggiunto il 27,4%, e la resistenza di Zelig. Questa panoramica fornisce un quadro chiaro delle tendenze televisive della giornata, offrendo spunti di riflessione sul panorama mediatico attuale.

Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it La Preside trionfa al 27,4%, Zelig resiste. Lunedì 19 gennaio 2026 si conferma come una serata di grande fiction per Rai1: La Preside con Luisa Ranieri fa registrare 4.553.000 spettatori e il 27,4% di share, consolidando il dominio del prime time e ribadendo il successo della serie nel suo slot settimanale. Su Canale 5 Zelig 30 tiene testa con 2.857.000 spettatori e il 21,9%, un risultato lodevole per la comedy che resiste alla concorrenza della fiction Rai ma resta distante oltre 5 punti percentuali.

Ascolti tv ieri, 19 gennaio 2026: lo scontro in prima serata tra La Preside e Zelig, la sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari TuoiGli ascolti tv di ieri, 19 gennaio 2026, hanno visto confrontarsi in prima serata due programmi molto diversi: su Rai 1, la fiction La Preside con Luisa Ranieri, e su Canale 5, la nuova puntata di Zelig con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio.

Ascolti tv 19 gennaio: chi ha vinto tra La Preside e Zelig, la sfida tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna

Ascolti tv ieri (19 gennaio): Luisa Ranieri fa volare Rai 1, tiene Zelig - La Preside trionfa in prima serata col 27,4% di share, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada al 21,9%: tutti i dati Auditel

Ascolti TV | Lunedì 19 Gennaio 2026. La Preside vola al 27.4%, bene Zelig 21.9% - Ieri sera, lunedì 19 gennaio 2026, il prime time ha visto la conferma del successo di Rai1 con La Preside, che ha raccolto 4.553.000 spettatori pari al 27,4% di share dalle 21:50

