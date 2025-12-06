' Armonie di luce' inaugurata la mostra fotografica all' interno della Rotonda Foschini

Nel cuore della città illuminata dalle luci natalizie e nel pieno delle festività che animano il centro storico, la Rotonda Foschini si accende di nuova bellezza grazie alla mostra ‘Armonie di luce – La luce che accarezza la musica’, progetto ideato e firmato dal fotografo di scena Marco Caselli. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

