Giornata della Memoria Appuntamento al Castello tra esposizioni e ricordi

Il 27 gennaio ricorre la Giornata della Memoria, istituita dall’ONU per ricordare le vittime dell’Olocausto. In questa occasione, al Castello si svolgeranno esposizioni e iniziative volte a preservare la memoria di quegli eventi e a riflettere sui valori di tolleranza e rispetto. Un momento di riflessione condivisa per mantenere vivo il ricordo e promuovere la consapevolezza storica.

Il 27 gennaio 1945, l’ Armata Rossa entrò nel campo di concentramento di Auschwitz, liberandolo. Il 1º novembre 2005 dall’ Assemblea generale dell’Onu istituì la Giornata della Memoria, ricorrenza internazionale per commemorare le vittime dell’Olocausto nazista, fissandone la ricorrenza ogni 27 gennaio. Tre sono, quest’anno, gli eventi organizzati da Anpi Abbiategrasso, sezione locale dell’ Associazione nazionale partigiani D’Italia, in occasione dell’imminente Giornata della Memoria. A ingresso gratuito, gli appuntamenti di Anpi Abbiategrasso, si svolgeranno da oggi al 1 febbraio, tutti nei Sotterranei del cittadino Castello Visconteo, nell’omonima piazza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giornata della Memoria. Appuntamento al Castello tra esposizioni e ricordi Comune di Baronissi, un gesto collettivo per la Giornata della Memoria: nasce l’Albero della MemoriaIl Comune di Baronissi celebra il 27 gennaio 2026 la Giornata della Memoria con l’installazione dell’Albero della Memoria. Giornata della Memoria: al Teatro Carcano debutta in Italia “Il grande nulla”, il dialogo mai raccontato tra Liliana Segre e Primo LeviIn occasione della Giornata della Memoria, il Teatro Carcano di Milano presenta “Il grande nulla” il 27 gennaio 2026 alle 19. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Giorno della Memoria, gli appuntamenti nei Comuni della città metropolitana per non dimenticare la Shoah; Giorno della Memoria 2026, un ricco programma di eventi per non dimenticare; Giorno della memoria, gli appuntamenti in città; Giorno della Memoria, appuntamenti fino a febbraio per ricordare. Giornata della Memoria. Appuntamento al Castello tra esposizioni e ricordiAbbiategrasso, tre gli eventi organizzati da Anpi in occasione del 27 gennaio. Oggi l’inugurazione di due mostre, sabato lo spettacolo di Fulvio Gibillini. ilgiorno.it Giornata della Memoria 2026: appuntamento con la Società di Storia Patria per la PugliaFasano -Patrocinata dal Comune di Fasano, l'incontro Il Re e tutti del suo seguito scapparono da Roma, così rimanemmo in balia delle onde è promosso dalla ... osservatoriooggi.it Letture su Anna Frankper la Giornata della Memoria. A cura di Lettura che avventura - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.