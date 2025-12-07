Brilli Sembra che per il mese di dicembre, complice l’iniziativa che fa di Arezzo la Città del Natale, sia pressoché impossibile, come si dice, "trovare un buco" per dormire e si debba fare spesso la coda per sedersi a tavola in un ristorante. Questo inconsueto assedio cittadino stuzzica la curiosità e spinge a chiedersi: nel passato, come accoglieva Arezzo i suoi visitatori? Dove e come alloggiavano i forestieri che giungevano in città uno o due secoli fa? E cosa si serviva loro a pranzo o a cena? L’albergo e la locanda hanno sempre costituito un importante punto di mediazione fra la città e l’avventore, dimostrandosi talora un’occasione ideale per svelare il senso ospitale del posto e per suscitare atmosfere romanzesche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ospitalità d’altri tempi. Viaggio negli alberghi storici nel racconto degli scrittori