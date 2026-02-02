Mercato Inter il colpo invernale non arriva | PSV e Al-Ittihad non cedono all’ultimo tentativo nerazzurro per Perisic e Diaby

L'Inter ha tentato in tutti i modi di rinforzare la rosa a gennaio, ma alla fine non è riuscita a chiudere nessun acquisto. Il PSV e l’Al-Ittihad hanno respinto gli ultimi tentativi nerazzurri per portare a Milano Ivan Perisic e Moussa Diaby. I due giocatori resteranno nelle rispettive squadre, lasciando l’Inter a guardare altrove per il mercato invernale.

Inter News 24 Mercato Inter, il colpo invernale, alla fine, non arriva. Perisic e Diaby restano al PSV e all’Al-Ittihad. Le parole di Romano. Il calciomercato invernale dell’Inter si avvia verso una chiusura senza botti, con le ultime speranze che si sono infrante contro i comunicati ufficiali dei club proprietari dei cartellini. Nonostante il pressing asfissiante di Beppe Marotta e Piero Ausilio, le trattative per regalare a Cristian Chivu un rinforzo sulle corsie esterne o in attacco sono definitivamente tramontate. Come riportato da Fabrizio Romano, la distanza tra la domanda e l’offerta per i profili seguiti è rimasta incolmabile, portando la società nerazzurra a una rassegnata ritirata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, il colpo invernale non arriva: PSV e Al-Ittihad non cedono all’ultimo tentativo nerazzurro per Perisic e Diaby Approfondimenti su Mercato Inter Calciomercato Inter, in mattinata l’ultimo tentativo per Perisic! Da Diaby a Frattesi: Romano spiega tutto! In casa Inter si respira tensione. Ultimissime Inter LIVE: Arriva il primo colpo nerazzurro per il mercato invernale Benvenuti alle ultime notizie in tempo reale sull'Inter. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Mercato Inter Argomenti discussi: Calciomercato 2026: news, trattative e indiscrezioni del 31 gennaio; LIVE Mercato: Pisa, Gilardino esonerato. Lookman non convocato, Atletico in pressing; SI – Mercato Inter, club ora accelera per chiudere colpo da 5 mln: ecco la strategia; Le notizie di calciomercato del 29 gennaio 2026: Juve, Kolo Muani si allontana. Napoli e Roma su Sulemana. Inter, il colpo da scudetto è in arrivoLe mosse di mercato dell'Inter e il colpo che potrebbe fare la differenza nella corsa allo scudetto. Ecco di chi si tratta. newsmondo.it LIVE Mercato, l'ultimo giorno: Luvumbo verso Lecce, Luperto alla Cremo. Bakola firma con il SassuoloStiamo attivamente valutando le opzioni. Mikel Arteta rimette l'Arsenal sul mercato dopo l'infortunio di Mikel Merino, che terrà fuori il duttile centrocampista spagnolo per alcuni mesi. Quando per ... gazzetta.it Un VOTO al mercato dell’Inter se dovesse chiudersi così facebook Trevisani: "Mercato #Inter Ricordatevi l'estate. Vincere sempre con le ultime 12 è fondamentale: ecco i conti" x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.