Dalla città alla costa la fiamma olimpica arriva fino al mare | il programma completo

La fiamma olimpica e paraolimpica attraversa diverse località, dalla città alla costa, culminando nel suo percorso verso i Giochi invernali di Milano e Cortina d’Ampezzo, che si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio 2026. Anche Comacchio è coinvolta nel percorso, contribuendo a portare simbolicamente l’energia e lo spirito olimpico alle comunità italiane. Un percorso che unisce tradizione e sport in un momento di grande importanza nazionale.

Tocca anche la città di Comacchio la fiamma olimpica e paraolimpica che dovrà accendere il braciere della XXV edizione dei Giochi Olimpici invernali che si terranno a Milano e a Cortina d'Ampezzo dal 6 al 22 febbraio 2026. Il passaggio nella città lagunare è previsto per la mattina di mercoledì 7.

