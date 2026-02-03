Arresto a Parco per spaccio | polizia intercetta 27enne nel parcheggio

La polizia ha arrestato un uomo di 27 anni a Milano, nel parcheggio di Parco. Durante un controllo, gli agenti hanno trovato e sequestrato alcune dosi di droga, portando all’arresto del cittadino egiziano. L’individuo è stato portato in commissariato e dovrà rispondere di spaccio di sostanze stupefacenti.

Un uomo di 27 anni, cittadino egiziano, è stato arrestato a Milano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è avvenuta nel pomeriggio di lunedì 2 febbraio 2026 nel parco tra le vie Gonin e Pietro Giordani, in zona Giambellino. La polizia ha intercettato il soggetto mentre era in compagnia di due persone, e aveva nascosto alcuni oggetti tra le siepi. I poliziotto, impegnati in un blitz mirato al contrasto dello spaccio, hanno agito subito. All’interno di una borsa sono state trovate cinque grammi di hashish, una dose di cocaina e 55 euro in contanti. Nello stesso periodo, un’unità cinofila ha individuato e sequestrato altri 94 grammi di hashish vicino alle siepi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

