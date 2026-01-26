Un giovane di circa 20 anni è rimasto ucciso oggi a Rogoredo, durante uno scontro con le forze dell'ordine. L’incidente si è verificato nel parco dello spaccio, vicino alla stazione ferroviaria e della metropolitana di via Giuseppe Impastato. La vicenda è ancora oggetto di indagini da parte delle autorità.

Oggi è il Blue Monday, uno di quei giorni che ogni anno fanno discutere: è. Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso urgente rivolto ai cittadini: è in corso. In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina, screening gratuito sul tir dei Vigili del fuoco realizzato in. Economia, le indicazioni per investire nei diversi settori, vola la Borsa Italiana, ma l’oro nel. Un giovane di circa 20 anni è stato ucciso nel pomeriggio di oggi in una. Agenti dell’Ice americano in servizio a Milano per le Olimpiadi? Roma smentisce ma per il presidente della Lombardia è possibile Alla vigilia delle Olimpiadi invernali che si apriranno il 6 febbraio, tiene banco il caso. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Milano, sparatoria a Rogoredo: un giovane ucciso dalla Polizia nel parco dello spaccio

Approfondimenti su MilanoSparatoria

Una sparatoria si è verificata oggi a Milano, in via Giuseppe Impastato, zona Rogoredo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su MilanoSparatoria

Argomenti discussi: Arresti per rapina in gioielleria e una discoteca chiusa. I maxi controlli di polizia e carabinieri; Studente a scuola col machete. E un 15enne pugnala due coetanei | Libero Quotidiano.it.

Milano, sparatoria a Rogoredo: ventenne ucciso dalla polizia. L’arma era una replica a salveUn giovane si è avvicinato armato a una pattuglia di agenti in borghese in via Impastato. Secondo la polizia avrebbe puntato l’arma contro gli agenti. Salvini: «Dalla parte del poliziotto» ... panorama.it

Shock a Milano: sparatoria a Rogoredo, ucciso ventenne a colpi di pistolaUn giovane di 20 anni è morto oggi, poco prima delle 18, in via Giuseppe Impastato a Milano. Il giovane sarebbe stato ucciso nel corso di una sparatoria. Sul posto i mezzi del 118 e gli agenti della Q ... tg.la7.it

Sparatoria a Milano, morto un ragazzo di 20 anni - facebook.com facebook

Sparatoria a Milano. Un ventenne è stato ucciso da una pattuglia. Aveva una pistola a salve x.com