Grassobbio operazione dei carabinieri nel Parco del Serio Un arresto per spaccio e detenzione d’arma da fuoco

A Grassobbio, i carabinieri hanno condotto un’operazione nel Parco del Serio, coinvolgendo oltre venti militari tra cui unità cinofile e un elicottero. Durante i controlli, è stato arrestato un individuo per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di arma da fuoco. L’intervento si inserisce nella costante attività di tutela e sicurezza del territorio.

I CONTROLLI. Oltre venti militari coinvolti, anche in abiti civili, con unità cinofila e il supporto dell'elicottero.

