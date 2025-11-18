Fiuggi Operazione antidroga a cura dei Carabinieri 39enne del posto sorpreso e arrestato con in tasca 30 grammi di cocaina suddivisa in dosi pronte per lo spaccio
Cronache Cittadine FIUGGI – Operazione antidroga nel Comune di Fiuggi dove i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 39enne L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Altre letture consigliate
Blitz antidroga davanti alle scuole di Sora e Fiuggi: hashish, coltello e due giovani denunciati Clicca sulla foto per leggere l'articolo Vai su X
FIUGGI - “Scuole sicure”, i controlli della Polizia, mobilitati cani antidroga nelle scuole - Proseguono i controlli della Polizia nell’ambito del progetto “Scuole sicure”, per prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, A Fiuggi, il pers - facebook.com Vai su Facebook
Fiuggi, operazione antidroga: 27enne tenta la fuga ma viene arrestato dai Carabinieri - Operazione antidroga nel comune di Fiuggi dove i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 27enne del posto. Si legge su tunews24.it
Detenzione di hashish e cocaina: arrestato un uomo di 27 anni - Operazione antidroga nel comune di Fiuggi, dove i carabinieri hanno tratto in arresto un uomo di 27 anni del posto. ciociariaoggi.it scrive