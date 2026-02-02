Arrestato in Colombia un narcotrafficante di Chioggia

La polizia colombiana ha arrestato Lorenzo Dei Meneghetti, di Chioggia, ricercato per traffico di droga. Era considerato uno dei protagonisti principali nel traffico tra il Sud America e l’Europa. L’arresto arriva dopo mesi di indagini intense e testimonianze che hanno portato alla cattura del narcotrafficante. Ora si trova in custodia in Colombia in attesa di eventuali estradizioni.

È stato arrestato in Colombia Lorenzo Dei Meneghetti, di Chioggia, ricercato per traffico di droga e considerato una figura di rilievo nel narcotraffico tra il Sud America e l'Europa. Il suo nome era noto alle autorità italiane: era ricercato per una condanna del tribunale di Venezia seguita a una vasta indagine della guardia di finanza, ma risultava latitante da diversi anni. La notizia della cattura - eseguita a Ciénaga, nel dipartimento di Magdalena - è stata data dalla polizia colombiana, che ha effettuato l'operazione in collaborazione con l'Interpol e le autorità italiane. William Oswaldo Rincón Zambraco, direttore generale della polizia colombiana, ha pubblicato sui social le immagini e le modalità dell'arresto, definendo Dei Meneghetti un «capo del narcotraffico in Sud America».🔗 Leggi su Veneziatoday.it

