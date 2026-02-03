arrestato figlio della principessa di norvegia lei nei files epstein

La polizia ha arrestato il figlio della principessa di Norvegia. La notizia ha fatto il giro del paese, mentre emergono nuovi dettagli sui viaggi della principessa. Nei documenti di Epstein si parla di un suo soggiorno a Palm Beach nel 2013. La famiglia reale non ha ancora commentato, ma la vicenda continua a essere al centro dell’attenzione.

Il 29enne, armato di una lama, avrebbe minacciato una donna. Lo conferma il dipartimento di polizia della capitale norvegese: “Hoiby è stato arrestato domenica sera e accusato di lesioni personali, minacce con un coltello e violazione di un ordine restrittivo”. Il figlio della principessa Mette-Marit è imputato per ben 38 reati, tra cui quattro presunti stupri, aggressioni e violenze nei confronti di ex partner. I pubblici ministeri chiedono la custodia cautelare per quattro settimane per il rischio di reiterazione dei reati. La vicenda che si è abbattuta da mesi sulla casa reale norvegese è senza precedenti, ma ora l’arresto con una nuova accusa arriva in un momento particolarmente delicato che si intreccia con il caso Epstein. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

La principessa di Norvegia torna a finire al centro dell'attenzione, ma questa volta per motivi poco felici.

Reali di Norvegia, il figlio della principessa coinvolto in una vicenda giudiziaria: nuove accuse emergono, aggiungendo ulteriori dettagli a una situazione già complessa e sotto l'attenzione dei media internazionali.

