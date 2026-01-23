Reali di Norvegia, il figlio della principessa coinvolto in una vicenda giudiziaria: nuove accuse emergono, aggiungendo ulteriori dettagli a una situazione già complessa e sotto l’attenzione dei media internazionali.

L’ultimo aggiornamento sulla vicenda giudiziaria che coinvolge il figliastro di una delle famiglie reali più note d’Europa ha aggiunto nuovi elementi che complicano ulteriormente un caso già intenso e sotto i riflettori internazionali. Le ultime notizie provenienti dalla Norvegia, come riporta La Repubblica, parlano di un’accusa di droga che si somma a una lunga serie di contestazioni per reati molto gravi. Lo scandalo giudiziario e l’accusa di marijuana. La notizia è riportata da La Repubblica, secondo cui a pochi giorni dall’avvio del processo – fissato per il 3 febbraio 2026 – la Procura di Stato norvegese ha aggiunto sei nuovi capi d’accusa contro Marius Borg Høiby, 29 anni, figliastro dell’erede al trono di Norvegia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Reali di Norvegia, il figlio della principessa nei guai: le accuse choc

“È morta la principessa”. Lutto tra i reali, piangono le più importanti famiglieLa famiglia reale spagnola ha annunciato la scomparsa di una principessa, un evento che ha suscitato grande dolore e solidarietà nazionale.

Leggi anche: Qualificazioni Mondiali, la Norvegia vince e segna a valanga: l’Italia adesso è davvero nei guai

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Ingrid di Norvegia compie 22 anni: il gesto per salvare la Corona dal processo del fratello; Salgono le accuse per Marius, figlio della principessa Mette-Marit. Ha trasportato 3 kg di marijuana; Trump è narcisista: premi immaginari e deliri di grandeur: la lettera alla Norvegia e i dubbi (reali) sulla salute mentale del leader Usa; Mette-Marit di Norvegia, la Principessa più fragile d’Europa: eliminata dall’agenda reale.

Ingrid di Norvegia compie 22 anni: il gesto per salvare la Corona dal processo del fratelloIngrid di Norvegia festeggia 22 anni e affronta una sfida delicata: Re Harald e il Principe Haakon le affidano il compito di proteggere la Corona dal processo del fratello Marius Borg ... dilei.it

Mette-Marit di Norvegia, la Principessa più fragile d’Europa: eliminata dall’agenda realeLa Principessa Mette-Marit affronta una vera e propria tempesta: salute fragile, possibile trapianto e la grave controversia legale che coinvolge il figlio maggiore, Marius Borg ... dilei.it

Se avessi 25 anni, oggi andrei di corsa a vivere in Norvegia Ci hanno cresciuti con il mito dell’American Dream. Spoiler: oggi parla norvegese Guardando ai redditi reali dei migranti, dopo qualche anno di lavoro il posto dove si sale davvero nella sc - facebook.com facebook