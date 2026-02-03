Un giovane di 14 anni è stato fermato dalla polizia in Francia, dopo aver ferito gravemente una professoressa di arte all’interno di un liceo a Sanary-sur-Mer. L’adolescente ha estratto un coltello e l’ha colpita più volte, lasciando l’insegnante in condizioni serie. I compagni di classe hanno assistito scioccati alla scena e hanno subito chiamato i soccorsi. La scuola è stata messa in lockdown, mentre gli agenti hanno portato il ragazzo in caserma. La donna è stata trasportata in ospedale, dove ora

Un adolescente di 14 anni è stato arrestato in Francia dopo aver accoltellato una professoressa di arte in un liceo di Sanary-sur-Mer. La vittima, ferita gravemente all’addome e al braccio, è stata trasportata in ospedale presso l’ospedale Saint-Anne di Tolone, dove è ricoverata con prognosi riservata. Lo studente, accusato di tentato omicidio, ha colpito la docente in cortile del liceo tre o quattro volte. L’incidente è avvenuto in un contesto scolastico, con conseguenze gravi per la vittima. Il ministro dell’Istruzione Edouard Geffray ha espresso solidarietà verso la professoressa e la comunità educativa, e si è recato immediatamente sul luogo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arrestato adolescente dopo che ha ferito gravemente una professoressa all’interno dell’istituto scolastico

A Latina, un insegnante è rimasta ferita dopo una caduta all'interno di una scuola, richiedendo l'intervento di un'ambulanza.

