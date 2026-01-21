Paura in una scuola di Latina | arriva l’ambulanza per soccorrere un insegnante rimasta ferita dopo una caduta all’interno dell’istituto

A Latina, un insegnante è rimasta ferita dopo una caduta all’interno di una scuola, richiedendo l’intervento di un’ambulanza. L’incidente ha interrotto le normali attività scolastiche, portando soccorsi sul luogo. La scuola, come molte altre, si impegna quotidianamente a garantire un ambiente sicuro, ma episodi di questo tipo ricordano l’importanza di attenzione e prevenzione.

Una normale giornata di attività scolastica si è trasformata in un intervento di emergenza. Un'insegnante della scuola San Giovanni Bosco di via Polonia, a Latina, è rimasta ferita a seguito di una caduta avvenuta all'interno dell'istituto. L'intervento del 118 e il trasporto al Santa Maria Goretti. Dopo la chiamata al 112, sul posto è arrivata un'ambulanza che ha prestato le prime cure alla docente, poi trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti per accertamenti. La donna ha riportato contusioni e i medici hanno disposto ulteriori esami per escludere eventuali fratture.

