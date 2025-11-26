Sparatoria alla Casa Bianca due militari feriti Trump | L’animale che ha sparato è gravemente ferito
Casa Bianca Una sparatoria avvenuta a pochi passi dalla Casa bianca ha provocato la morte di due soldati della Guardia nazionale, colpiti mentre si trovavano in servizio in un’area considerata tra le più sorvegliate degli Stati Uniti. L’episodio, verificatosi a un isolato dalla residenza presidenziale, ha fatto precipitare la capitale in uno stato di massima allerta, mentre le autorità federali e locali lavorano per ricostruire l’esatta dinamica dell’attacco. Secondo le prime informazioni diffuse dalle forze dell’ordine, i due militari sono deceduti poco dopo il trasferimento in ospedale a causa delle gravissime ferite riportate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
