Arrampicata sportiva | dal 2026 arrivano le prove a squadre per la Speed Obiettivo Olimpiadi?
L’ arrampicata sportiva internazionale prova continuamente ad evolversi. E così, dopo aver ottenuto la separazione in tre segmenti delle varie specialità della disciplina, non solo a livello mondiale “interno” ma anche a livello olimpico, con lead e boulder che assegneranno a Los Angeles 2028 tre medaglie per ogni gara al maschile e al femminile, ora i vertici planetari guardano a nuove scommesse. Osservata speciale la “Speed”: la specialità in velocità che chiama i climbers a salire sulle pareti nel modo più rapido possibile. Oltre alle prove individuali, che hanno già format efficaci e consolidati, la federazione mondiale sta studiano come poter introdurre delle prove a squadre. 🔗 Leggi su Oasport.it
