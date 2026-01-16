Sicurezza urbana e controlli | oggi confronto in prefettura
Oggi, 16 gennaio, si è svolta presso la Prefettura di Arezzo una riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Presenti il sindaco Alessandro Ghinelli e i rappresentanti delle forze dell’ordine provinciali e comunali, per discutere delle strategie e delle misure volte a garantire la sicurezza urbana e il controllo del territorio. L’incontro ha avuto lo scopo di condividere aggiornamenti e pianificare interventi efficaci per la tutela della cittadinanza.
Questa mattina, 16 gennio, presso la Prefettura, si è tenuta una riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla quale hanno preso parte il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, e i vertici provinciali e comunali delle forze dell’ordine. L’incontro aveva all’ordine del giorno la valutazione dello stato della sicurezza urbana nel centro storico di Arezzo e nei quartieri limitrofi. La riunione è stata inoltre l’occasione per definire le linee guida per la programmazione dei controlli ordinari e straordinari su tutto il territorio provinciale da parte delle forze di polizia, attività che saranno svolte anche con il necessario coinvolgimento della Polizia Locale nel corso del nuovo anno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
