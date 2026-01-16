Sicurezza urbana e controlli | oggi confronto in prefettura

Oggi, 16 gennaio, si è svolta presso la Prefettura di Arezzo una riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Presenti il sindaco Alessandro Ghinelli e i rappresentanti delle forze dell’ordine provinciali e comunali, per discutere delle strategie e delle misure volte a garantire la sicurezza urbana e il controllo del territorio. L’incontro ha avuto lo scopo di condividere aggiornamenti e pianificare interventi efficaci per la tutela della cittadinanza.

Questa mattina, 16 gennio, presso la Prefettura, si è tenuta una riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla quale hanno preso parte il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, e i vertici provinciali e comunali delle forze dell’ordine. L’incontro aveva all’ordine del giorno la valutazione dello stato della sicurezza urbana nel centro storico di Arezzo e nei quartieri limitrofi. La riunione è stata inoltre l’occasione per definire le linee guida per la programmazione dei controlli ordinari e straordinari su tutto il territorio provinciale da parte delle forze di polizia, attività che saranno svolte anche con il necessario coinvolgimento della Polizia Locale nel corso del nuovo anno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Leggi anche: Sicurezza urbana, "criticità, risposte e prospettive": questura e cittadini a confronto

Leggi anche: Sicurezza urbana: intensificazione dei pattugliamenti e controlli mirati

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

SICUREZZA URBANA E LEGALITÀ | Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara; Sicurezza urbana a Frosinone, controlli in presa diretta h24 contro i reati: i filmati sui monitor di carabinieri e polizia; Meno sanzioni, più controlli e presenza sul territorio: il bilancio della polizia locale tifernate; A Roma Termini è in corso un controllo senza precedenti per garantire la sicurezza di cittadini e turisti.

Sicurezza urbana a Frosinone, controlli in presa diretta h24 contro i reati: i filmati sui monitor di carabinieri e polizia - Un altro tassello per la prevenzione e la repressione dei reati, predatori (come furti e rapine) e non solo. msn.com