A Arezzo, la fuga di due sospetti ladri si è conclusa con un inseguimento e un arresto. Uno dei due è stato ferito durante un tentativo di resistenza e ora si trova in ospedale, sotto stretta sorveglianza. Le indagini continuano per capire meglio i dettagli dell’episodio e se ci siano altri complici coinvolti.

Sparatoria sulla A1, tra Monte San Savino e Arezzo. Un uomo, sospettato di un furto in abitazione, è rimasto ferito durante un inseguimento con la polizia ed è stato arrestato. L'episodio è avvenuto nelle scorse ore. In base a una prima ricostruzione della dinamica una pattuglia della polstrada di Arezzo Battifolle avrebbe intercettato un'auto con due sospetti che però non si è fermata all'alt. Dopo un breve inseguimento e lo speronamento dell'auto di servizio, i due malviventi sono fuggiti a piedi nei campi. Durante le fasi di inseguimento gli agenti hanno esploso alcuni colpi di pistola, ferendo uno dei fuggitivi alla spalla. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Arezzo, non si fermano all'alt: ladro ferito da un agente

Approfondimenti su Arezzo Ladri

Ultime notizie su Arezzo Ladri

