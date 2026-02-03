Arechi lavori fermi da novembre | servono altri 100mila euro per spostare i sottoservizi

I lavori allo stadio Arechi sono ancora bloccati. Da novembre, i lavori si sono fermati e ora serve un investimento extra di 100mila euro per spostare i sottoservizi. La demolizione di una rampa e delle scale d’accesso alla Curva Nord si è conclusa, ma il cantiere resta in stallo. La zona sotto destinata ai tifosi ospiti non si muove più da mesi.

Per sbloccare l’impasse sul restyling dello stadio Arechi serviranno ulteriori 100mila euro. Dopo la demolizione avvenuta lo scorso novembre di una rampa e delle scale d’accesso alla Curva Nord, nell’area interessata dal futuro cantiere – dove attualmente trova spazio la zona inferiore destinata ai tifosi ospiti – i lavori risultano fermi. Nessun mezzo in azione, nessun operaio in transito: la ripartenza del cantiere, infatti, è legata alla risoluzione di un nuovo intoppo. Come riportato dal quotidiano La Città, nel sottosuolo della zona in cui dovrebbero partire gli interventi è presente una vera e propria “autostrada dei sottoservizi”. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Arechi, lavori fermi da novembre: servono altri 100mila euro per spostare i sottoservizi Approfondimenti su Arechi Stadio Nuovi lavori ai sottoservizi per 800 mila euro nella frazione a lago Sono iniziati i lavori per migliorare le reti fognarie a Limonta, frazione di Oliveto Lario. Venduti a Pescara due biglietti vincenti da 100mila euro della Lotteria Italia, altri premi in Abruzzo A Pescara sono stati venduti due biglietti vincenti da 100. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Arechi Stadio Arechi, lavori fermi da novembre: servono altri 100mila euro per spostare i sottoserviziPer sbloccare l’impasse sul restyling dello stadio Arechi serviranno ulteriori 100mila euro. Dopo la demolizione avvenuta lo scorso novembre di una rampa ... zon.it Stadio Arechi, richiesta di chiarezza su fondi e tempi della ristrutturazioneIl futuro dello Stadio Arechi torna al centro del dibattito istituzionale. Un esponente dell’opposizione in Consiglio regionale ha presentato ... zon.it Lavori Stadio Arechi, dubbi sui tempi - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.